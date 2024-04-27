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The Guardian: Украина лишится ещё больше территории в следующем году

The Guardian: Украина лишится ещё больше территории в следующем году

Авторы издания The Guardian в очередной публикации заявили, что в следующем году Украине придется уступить ещё больше территории, прежде чем ситуация стабилизируется.

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