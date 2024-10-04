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Русское оружие

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📹❗️Расчёт 220-мм ТОС-1А "Солнцепёк" подавляет взводный фортификационный узел 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на Великоновосёлском операционном направлении.

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