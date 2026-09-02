Происшествия
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Происшествия

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В Краснодаре задержан приезжий из Нижегородской области, забравший у обманутой школьницы более 1,2 млн рублей

В полицию с сообщением о мошенничестве обратилась жительница Краснодара. Накануне ее 13-летняя дочь передала курьеру 1 млн 250 рублей.

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