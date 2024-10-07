В Татарстане на один день потеплеет до +24 градусов

В Татарстане 8 октября ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Осадков не прогнозируется, а южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с в течение дня.