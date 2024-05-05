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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы, кадрами которой делится 5-tv.ru. Началось все с почетного караула, который под звуки песни «Священная война» вынес государственные флаги России и Знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

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