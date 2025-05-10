На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве

Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне© Фотохост-агентство РИА Новости Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве свидетельствует об усилении связей России и КНР, пишет L'AntiDiplomatico.