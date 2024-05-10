Мин бу салонга күптән йөрим, күбесенчә маникюр яки педикюрга. Алар шуңа махсуслашкан. Яңа хезмәт – депиляция барлыкка килгәч, мин дә эшләп карарга булдым.
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Мин бу салонга күптән йөрим, күбесенчә маникюр яки педикюрга. Алар шуңа махсуслашкан. Яңа хезмәт – депиляция барлыкка килгәч, мин дә эшләп карарга булдым.