В США предположили, как Трамп может завершить конфликт на Украине

RS: Трамп может завершить украинский конфликт с помощью предложений по Арктике Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, предложив России сотрудничество в Арктике, сообщило издание Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии