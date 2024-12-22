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В США предположили, как Трамп может завершить конфликт на Украине

В США предположили, как Трамп может завершить конфликт на Украине

RS: Трамп может завершить украинский конфликт с помощью предложений по Арктике Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, предложив России сотрудничество в Арктике, сообщило издание Responsible Statecraft.

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