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ВС РФ прорвали оборону противника на Северском направлении и взяли под контроль часть Верхнекаменского

ВС РФ прорвали оборону противника на Северском направлении и взяли под контроль часть Верхнекаменского

Подразделениям российской армии в ходе активных боев удалось прорвать оборону противника на Северском направлении и взять под контроль часть населенного пункта Верхнекаменское, таким образом существенно расширив зону контроля на этом участке фронта.

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