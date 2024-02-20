Ноябряне сдали 100 тысяч единиц тары за 14 месяцев

Фандомат в Ноябрьске установил свой первый экологический рекорд — он принял 100 тысяч единиц тары. Такое количество пластика жители города сдали с его помощью за 14 месяцев работы, сообщил на своей официальной странице в соцсетях глава города Алексей Романов.