Ноябряне сдали 100 тысяч единиц тары за 14 месяцев

Фандомат в Ноябрьске установил свой первый экологический рекорд — он принял 100 тысяч единиц тары. Такое количество пластика жители города сдали с его помощью за 14 месяцев работы, сообщил на своей официальной странице в соцсетях глава города Алексей Романов.
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