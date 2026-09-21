Лукашенко предложил администрации Трампа пройти тест на политическую «вшивость»

Вашингтон может разморозить деньги Белоруссии, но что попросит взамен? Дмитрий Родионов На фото: Джон Коул и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь) Материал комментируют: Всеволод Шимов Кирилл Озимко США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул.
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