БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лукашенко предложил администрации Трампа пройти тест на политическую «вшивость»

Лукашенко предложил администрации Трампа пройти тест на политическую «вшивость»

Вашингтон может разморозить деньги Белоруссии, но что попросит взамен? Дмитрий Родионов На фото: Джон Коул и Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь) Материал комментируют: Всеволод Шимов Кирилл Озимко США призвали банки разморозить замороженные белорусские средства, сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул.

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