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Царьград

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На Кубани ярмарку вакансий посетили 5,4 тысячи человек

На Кубани ярмарку вакансий посетили 5,4 тысячи человек

17 сентября во всех 44 кадровых центрах Краснодарского края состоялась ярмарка вакансий «Планета ресурсов».

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