В Генпрокуратуре возбудили уголовное дело по хищениям в структуре Рособрнадзора

Возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов в Федеральном институте оценки качества образования (ФИОКО), подведомственном Рособрнадзору.
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