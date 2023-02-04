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Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца

Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца

Дуэт Овечкиных и Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Перед исполнением попытки капитаны «Вашингтона» и «Питтсбурга» подписали свитер представлявшему их Пи Кею Суббану.

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