В Госдуме поддержали штрафы до 30 тыс. рублей для пьяных самокатчиков

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил законопроект, предусматривающий введение ряда штрафов для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ) - самокаты, моноколеса и другие подобные устройства.
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