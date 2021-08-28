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Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac

Разработчики получили возможность создавать кластерные приложения на Tarantool на чипах M1 от Apple. Теперь платформу in-memory вычислений можно запускать на компьютерах Mac нового поколения.

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