ФСБ предотвратила попытку взорвать военного в Севастополе

В Севастополе задержали 30-летнего местного жителя, который по заданию СБУ планировал взорвать высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
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