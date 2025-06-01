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Царьград

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В России спрос на японский язык вырос на 18% в первом квартале 2025 года

В России спрос на японский язык вырос на 18% в первом квартале 2025 года

В России в первом квартале 2025 года заметно увеличился интерес к изучению японского языка, особенно в Челябинской и Иркутской областях.

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