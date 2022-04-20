Панарин – 5-й игрок в истории «Рейнджерс» с 70 голевыми передачами за сезон. У него 92 очка в 72 играх

Артемий Панарин – 5-й игрок в истории «Рейнджерс» с 70 передачами за сезон. Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:0).
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