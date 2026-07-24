Водителю омской скорой грозит до 5 лет колонии за ДТП, в котором погибла пациентка. Авария произошла в декабре на улице Лизы Чайкиной.
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Водителю омской скорой грозит до 5 лет колонии за ДТП, в котором погибла пациентка. Авария произошла в декабре на улице Лизы Чайкиной.
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