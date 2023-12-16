Резистор-жиклер для термостата – водительская хитрость

На автомобиле Renault Logan 2008 года выпуска при замене оригинального термостата, не славящегося долговечностью, пришлось заменить и его штатный пластиковый корпус, крепежные «уши» которого со временем отогнулись от привалочной плоскости почти на 0,5 мм.
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