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Выставочный матч НХЛ. «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют в Австралии

Выставочный матч НХЛ Мельбурн, Австралия Лос-Анджелес – Аризона – 07:05 Это второй матч. Игры принимает Rod Laver Arena – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

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