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«Украденные» советские вклады

«Украденные» советские вклады

Денег как таковых в СССР не было. Точнее, были в 1923-1926 годах, когда Григорий Сокольников — образованный экстремист из хорошей еврейской семьи — ввёл в обращение червонцы из золота 900 пробы, известные сейчас как «сеятели».

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