Пациент с имплантом Neuralink играет в шахматы силой мысли

Парализованный Ноланд Арбо стал первым человеком, которому удалось использовать свой новаторский имплант от компании Neuralink: он уже может играть в шахматы на ПК силой мысли, что было продемонстрировано на трансляции, проведенной компанией, пишет iXBT.
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