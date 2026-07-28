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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Рига» примет «Вардар», «Полесье» сыграет с «Копенгагеном» в среду, «Аякс» встретится с «Войводиной» в четверг

В ответных матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций во вторник « Рига » примет « Вардар », « Дила Гори » сыграет на выезде с « Аполлоном ».

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