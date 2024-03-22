Мэрия: 24 площадки для мусорных контейнеров оборудуют в Кинешме в 2024 году 

Городские власти обнародовали полный список адресов всех площадок.Кинешемская мэрия сообщила, что муниципалитет получил средства из регионального бюджета на обустройство в городе 24 новых контейнерных площадок.
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