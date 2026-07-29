Контрасты Алишера Усманова: жёсткий инвестор, создавший мягкую силу благотворительности.

Алишер Усманов — один из самых ярких и противоречивых предпринимателей постсоветского пространства: человек, который прошёл путь от узбекского городка Чуст до глобальных сделок в металлах, телекомах и IT, а параллельно выстроил одну из крупнейших частных систем благотворительности в мире.
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