Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 811 подписчиков

Контрасты Алишера Усманова: жёсткий инвестор, создавший мягкую силу благотворительности.

Контрасты Алишера Усманова: жёсткий инвестор, создавший мягкую силу благотворительности.

Алишер Усманов — один из самых ярких и противоречивых предпринимателей постсоветского пространства: человек, который прошёл путь от узбекского городка Чуст до глобальных сделок в металлах, телекомах и IT, а параллельно выстроил одну из крупнейших частных систем благотворительности в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Татьяна, а Вы не поленитесь  прочитать статью
Ответить
1 м.
ТТ
Танечка Ткачук
Хорошая статья. Без сплетен. А то завистники любят посочинять...
Ответить
1 м.
МА
Матвей Александров
Каждый раз когда слышу про него, вспоминаю Костю Гепалова, мальчишку, которому Усманов оплатил лечение СМА. Красавчик он.
Ответить
1 м.