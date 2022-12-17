Невилл о ЧМ-2022: «Аргентина сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны, я думал, что Португалия сделает то же самое с Роналду. Есть ощущение, что планы изменились»

Невилл о ЧМ-2022: «Аргентина сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны, я думал, что Португалия сделает то же самое с Роналду. Есть ощущение, что планы изменились»

Гари Невилл высказался о вылете Криштиану Роналду с чемпионата мира.  В 1/4 финала сборная Португалии уступила Марокко – 0:1.

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