Объединенные Арабские Эмираты назвали причины вступления в БРИКС

Содействие глобальному экономическому развитию и процветанию было основной целью вступления Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС, заявили в МИД страны 15 ноября на официальной странице ведомства в социальной сети X.
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