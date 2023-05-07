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«Сколтех»: ChatGPT не хватает знаний об истории и литературе России

«Сколтех»: ChatGPT не хватает знаний об истории и литературе России

Языковая модель ChatGPT обучалась на неполном объеме русскоязычных текстов, из-за чего у системы образовалась нехватка сведений об исторических событиях и литературных произведениях, которые, в том числе, входят в школьную программу в России.

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