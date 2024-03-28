Книжные именины прошли в Шолоховском сквере города Миллерово

81 год назад, 26 марта 1943 года, в Москве прошел первый День детской книги. В такое непростое для страны время взрослым очень хотелось чем-то порадовать детей, которые не только вместе со всем народом переживали тяготы войны, но и помогали строить укрепления, тушить пожары, ухаживать за ранеными.