Врачи несли на руках младенца на ИВЛ из-за иномарки: главное за сутки в Сибири

В Красноярске злостная нарушительница на авто перегородила выезд медикам, и им пришлось на руках нести младенца до машины, в столице Сибири разъяренная толпа устроила пикет у дверей мэрии из-за нехватки школ, одного из директоров компании «Россети-Сибирь» задержали за превышение должностных полномочий, 8 сибиряков держали в рабстве 13 лет, а картофель становится роскошью.