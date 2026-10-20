📹⚡️Комплекс AI Armor v.77, разработанный проектом «Призрак», представляет собой эшелонированную систему перехвата БПЛА, объединяющую возможности ИИ-обработки данных, акустической и визуальной детекции.
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