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Петербургский дневник

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Матвиенко попросили дать возможность депутатам стать «ближе к народу»

Матвиенко попросили дать возможность депутатам стать «ближе к народу»

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязанность для представителей всех выборных органов власти регулярно выступать в средствах массовой информации, а также на личных встречах с избирателями.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
а она в курсе что у России есть народ.вот новость для нее. а для депутатов вообще будет шок.
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19 час.
ВМ
Владимир Моргунов
И то дело, ибо роль решалы (личных и для иных лиц личных) дел до того от народа удаляют- НЕ ДО НАРОДА !!!!! ИНИЦИАТОРУ-ШНОБЕЛЯ, НЕ РАЗДУМЫВАЯСЬ !!! НЕКТО ЛЯПНУЛ, В СВОЕ ВРЕМЯ,: ДУМА НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ..ВОТ ИДИСКУТИРУЕ С ГРЫГОРЫЧЕМ....
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13 час.
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