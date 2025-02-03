Матвиенко попросили дать возможность депутатам стать «ближе к народу»

а она в курсе что у России есть народ.вот новость для нее. а для депутатов вообще будет шок.

ВМ

Владимир Моргунов

И то дело, ибо роль решалы (личных и для иных лиц личных) дел до того от народа удаляют- НЕ ДО НАРОДА !!!!! ИНИЦИАТОРУ-ШНОБЕЛЯ, НЕ РАЗДУМЫВАЯСЬ !!! НЕКТО ЛЯПНУЛ, В СВОЕ ВРЕМЯ,: ДУМА НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ..ВОТ ИДИСКУТИРУЕ С ГРЫГОРЫЧЕМ....