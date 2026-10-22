Четверо воспитанников центра «Янтарь» в Самарской области — 16-летние Валентин Кандалинцев и Артем Тальбиев, 15-летние Виктория Митрюшкина и Азиз Холов — 21 октября ушли из учреждения, их поисками занимаются уголовный розыск, ПДН, ППС и госавтоинспекция.
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