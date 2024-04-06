Навальнист* — априори жулик. Те, кто ненавидят Россию и Путина, зачастую воспринимают коррупцию, как способ борьбы с «режимом».
Александр Хинштейн: Навальнист* — априори жулик
Комментарии
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VГ
Vova Гарин
Страх перед ответом?-что Навальный враг и его чмырики необразованные за обещанные 10 рублей за бесплатный проезд к следам.Будем справедливы ,хотим тишины отправив уебков к месту нахождения Насрального.
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5 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Они как ложка дёгтя в бочку с мёдом?
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1 час.
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