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Александр Хинштейн: Навальнист* — априори жулик

Александр Хинштейн: Навальнист* — априори жулик

Навальнист* — априори жулик. Те, кто ненавидят Россию и Путина, зачастую воспринимают коррупцию, как способ борьбы с «режимом».

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Комментарии
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Vova Гарин
Страх перед ответом?-что Навальный враг и его чмырики необразованные за обещанные 10 рублей за бесплатный проезд к следам.Будем справедливы ,хотим тишины отправив уебков к месту нахождения Насрального.
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Они как ложка дёгтя в бочку с мёдом?
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