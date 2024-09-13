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Общие вводные: РФ и Белоруссия примут новую концепцию безопасности

Общие вводные: РФ и Белоруссия примут новую концепцию безопасности

Россия и Белоруссия в 2025 году примут новую концепцию безопасности Союзного государства (СГ) и договор о гарантиях безопасности двух стран, сообщил секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

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