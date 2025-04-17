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Духовное значение Страстной пятницы 18 апреля: 10 запретов на самый строгий день Великого поста

Духовное значение Страстной пятницы 18 апреля: 10 запретов на самый строгий день Великого поста

Духовное значение Страстной пятницы 18 апреля: 10 запретов на самый строгий день Великого поста Алёна ЮрьеваСтрастная пятница — особенный день в православной традиции, который христиане проводят в скорби, молитве и тишине.

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