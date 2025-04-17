Духовное значение Страстной пятницы 18 апреля: 10 запретов на самый строгий день Великого поста Алёна ЮрьеваСтрастная пятница — особенный день в православной традиции, который христиане проводят в скорби, молитве и тишине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии