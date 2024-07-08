Reuters: Boeing признает вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолётов

Компания Boeing согласилась признать вину в мошенничестве по делу о крушении двух самолётов 737 MAX. Обвинение касается авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли 346 человек.
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