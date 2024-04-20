Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«С нас хватит! Эти люди не могут управлять Европой» – премьер-министр Венгрии

«С нас хватит! Эти люди не могут управлять Европой» – премьер-министр Венгрии

Политнавигатор Нынешнее руководство ЕС должно уйти в отставку – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, реагируя на диктаторские действия либерального мэр Брюсселя, натравившего полицию на мирную конференцию.

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