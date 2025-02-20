Маск: Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа

Владимир Зеленский не может заявлять, что представляет волю народа Украины. Об этом написал в социальной сети X предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск.
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