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Регион 29

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Елена Данюкова: «Заметных успехов Онежский район достиг в строительстве жилья и благоустройстве территорий»

Временно исполняющий обязанности главы Онежского района Елена Данюкова уверена, что национальные проекты — эффективный инструмент развития субъектов, поэтому муниципалитеты стараются максимально использовать возможности, которые дает государство.

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