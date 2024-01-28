Елена Данюкова: «Заметных успехов Онежский район достиг в строительстве жилья и благоустройстве территорий»

Временно исполняющий обязанности главы Онежского района Елена Данюкова уверена, что национальные проекты — эффективный инструмент развития субъектов, поэтому муниципалитеты стараются максимально использовать возможности, которые дает государство.
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