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Царьград

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В Белоярском открылся первый муниципальный центр помощи участникам СВО

В Белоярском открылся первый муниципальный центр помощи участникам СВО

В Белоярском запущен первый в Свердловской области муниципальный центр для поддержки участников СВО и их семей.

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