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Царьград

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"Мы гасим свет и отопление и дрожим от холода". Финны поняли, что их не спасут бесплатно

"Мы гасим свет и отопление и дрожим от холода". Финны поняли, что их не спасут бесплатно

Долгие годы Финляндия смеялась над трудностями России, но сейчас жителям Суоми не до смеха. "В дни резкого подорожания электроэнергии мы гасим свет и отопление и дрожим от холода" — жалуются финны в соцсетях.

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Комментарии
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Галина Малыхина
За что боролись, на то и напоролись... Своим умом надо было жить...
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10 час.
АТ
Александр Ткаченко
Пусть с голой жопой зато в НАТО!
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9 час.
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