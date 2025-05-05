"Мы гасим свет и отопление и дрожим от холода". Финны поняли, что их не спасут бесплатно

Долгие годы Финляндия смеялась над трудностями России, но сейчас жителям Суоми не до смеха. "В дни резкого подорожания электроэнергии мы гасим свет и отопление и дрожим от холода" — жалуются финны в соцсетях.
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