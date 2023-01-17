Испытательный срок для некоторых сотрудников предложили сократить в России

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением сократить максимальный испытательный срок при приеме на работу для сотрудников некоторых профессий.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением сократить максимальный испытательный срок при приеме на работу для сотрудников некоторых профессий.
Свежие комментарии