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Царьград

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Режиссер Петр Буслов намекнул на новый фильм «Бумер. Начало»

Режиссер Петр Буслов намекнул на новый фильм «Бумер. Начало»

Режиссер Петр Буслов, известный по дилогии «Бумер», работает над новым проектом, получившим название «Бумер.

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