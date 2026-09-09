Подмосковный врач Тысячная: нехватка сна может ослабить защиту ребенка от ОРВИ

С наступлением сентября, когда дети возвращаются за школьные парты, вопрос качественного ночного отдыха становится критически важным для их здоровья.
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