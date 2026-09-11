«Напоминает Макао». Алекс Албон обеспокоен безопасностью Мадринга

«Напоминает Макао». Алекс Албон обеспокоен безопасностью МадрингаF1Гонщик Williams Алекс Албон после знакомства с новой трассой Мадринг обратил внимание на несколько особенностей 12-го поворота La Monumental, которые могут серьёзно осложнить работу пилотов по ходу уик-энда.
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