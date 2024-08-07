15 восхитительных снимков Земли со спутника

Уникальные фото нашей планеты немыслимой красоты, в подлинность которых сложно поверить. Горы, облака и океаны образуют невероятные пейзажи неожиданно ярких цветов, отсюда и появляется ощущение нереальности.
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