Высокопоставленный чиновник КПК встретился с лауреатами высших журналистских премий Китая

Пекин, 22 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци во вторник в Пекине провел встречу с частью лауреатов 32-й и 33-й Государственной премии в области СМИ и 17-й Премии "Чанцзян Таофэнь" -- двух самых престижных наград Китая в области журналистики.